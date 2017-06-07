Dev finalin programı belli oldu

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off finalinde karşılaşacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan’ın maç programı belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, seride ilk maçına 9 Haziran Cuma günü saat 20.00’de Ülker Sports Arena’da çıkacak.
Final serisinin programı şöyle:
9 HAZİRAN CUMA:
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan
11 HAZİRAN PAZAR:
18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan
14 HAZİRAN ÇARŞAMBA:
20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe
16 HAZİRAN CUMA:
20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe
18 HAZİRAN PAZAR:
18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan
20 HAZİRAN SALI:
20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe
22 HAZİRAN PERŞEMBE
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan