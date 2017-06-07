Evkur Yeni Malatyaspor başkanından transfer müjdesi

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul’da katıldığı Marmara Derebeyleri Taraftarlar Derneği’nin iftarında yaptığı açıklamada, "Şuanda anlaştığımız bir teknik direktör yok. Bahsedilen isim Sergen Hoca gündemimizde var. Belki geç olur ama Malatya’yı ayağa kaldıracak birkaç transferimiz olacak" dedi.

İstanbul Vefa'da Marmara Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nin iftar programına katılan Adil Gevrek, burada yaptığı açıklamada teknik heyet arayışları ve transfer konularına açıklık getirdi. Henüz herhangi bir teknik adamla resmi anlaşma sağlayamadıklarını belirten Gevrek, “Bahsedilen isim Sergen Hoca ile alakalı. Gündemimizde evet var ama resmi bir anlaşma yok. Birkaç hoca var ama resmi bir anlaşma veya resmi bir oturup konuşmuşluk yok. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde inşallah Malatya'ya yakışır bir teknik hocayla anlaşacağız” dedi.

Gevrek, transferdeki son durumla ilgili ise şu ifadelere yer verdi:

“Bizim komitemiz 2 ay önceden çalışmaya başladı. Bizim şu anda temasta olduğumuz oyuncular var. Biz Malatyaspor'da kalıcı bir kadro kurmak istiyoruz. Allah'ın izniyle ‘3 yıl içerisinde Avrupa’ dedik. O anlamda biz iyi bir takım kuracağız. Şu anda görüştüğümüz futbolcular var. Dediğim gibi Malatya'ya uyum sağlayacak ve takıma katkı sağlayacak isimler olacak. Taraftarımızın yıldız var mı sorusu var, evet yıldız var, onu söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Birkaç tane isimle ön görüşmeler yapıldı. Taraftarımız sabırlı olsun. Belki geç olur ama Malatya'yı ayağa kaldıracak birkaç transferimiz olacak. Takımımızın her mevkiine adam alacağız. Yaklaşık 12 veya 13'e yakın transfer yapacağız. Kaleden tutunda forvete kadar her bölgeye adam alacağız.”