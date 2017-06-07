Fenerbahçe’ye Hatem Ben Arfa

Süper bir 10 numara isteyen Fenerbahçe, Fransız kulübünün yeni sezonda düşünmediği Hatem Ben Arfa’nın transferini bu kez bitirmeye kararlı...

Fenerbahçe'de gündemden düşmeyen Hatem Ben Arfa ismi yeniden masada. PSG'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Fransız yıldız için sarı-lacivertliler bu kez elini çabuk tutmakta kararlı. Fransa'ya adeta çıkarma yapan yöneticiler Ali Yıldırım, Önder Fırat ve Şekip Mosturoğlu, Paris Saint Germain kulübü ile masaya oturdu. Sarı-lacivertliler kulübüyle 2018 yılına kadar sözleşmesi olan Hatem Ben Arfa'yı düşük bir bonservis bedeli ile kadroya katmayı hedefliyor.

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Geçen sezon da bu transfer için yoğun çaba harcanmış ancak yıldız 10 numara Paris ekibini tercih etmişti. Oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Ben Arfa'nın bu kez Fenerbahçe'nin teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi.