Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’dan duygulandıran sürpriz

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Fernando Muslera, İzmir’de TEOG’da Türkiye birincisi olan öğrenciyi hem tebrik etti hem de formasını hediye etti. Fanatik Galatasaraylı olan genç kız, hayalindeki futbolcunun formasına kavuşunca gözyaşlarını tutamadı.

İzmir'in Foça ilçesindeki Bağarası İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yaşar Gürocak, TEOG sınavına girecek olan öğrencilerine başarılı olmaları karşılığında ‘Ne dilerseniz yerine getireceğim” sözü verdi. Herkes hayalini sıralarken, dileklerin arasında en ilginci ise okulun öğrencilerinden Meryem Keleş'in oldu.

Meryem, sınavda iyi bir sonuç elde etmesi karşılığında Galatasaray Kalecisi Muslera'nın imzalı formasını istedi. Sınav günü geldiğinde binlerce kişiyle ter döken Meryem, Türkiye birincisi olmayı başardı.

Muslera kayıtsız kalmadı

Okulda gururla karşılanan bu başarının ardından, Meryem'in Galatasaraylı Muslera hayali de gerçek oldu. Meryem'in başarısının anlatıldığı Muslera da kayıtsız kalmadı. Genç kızın isteğini yerine getiren Muslera hemen formasını imzalayarak Meryem'e gönderdi. Muslera'nın tebriğini de alan fanatik Galatasaraylı genç kız, hayalindeki futbolcunun formasına kavuşunca mutluluktan havalara uçtu. Genç kız, Muslera’nın gösterdiği ilgi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.