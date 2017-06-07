İnanılmaz tahmin! Süper Lig’e çıkacak üç takımı da bildi

Sosyal medya hesabı üzerinden 1 yıl önce yaptığı paylaşımda Spor Toto Süper Lig’e yükselen 3 takımı da doğru bilen Ümit Coşkun isimli genç bir anda popüler oldu.

2016-2017 TFF 1. Lig Futbol Sezonunda Süper Lig'e yükselen Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin bu başarıyı elde edeceğini yaklaşık 1 yıl önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla doğru tahmin eden Ümit Coşkun isimli genç herkesi şaşırttı. 27 Temmuz 2016’da sosyal medya hesabı üzerinden, “Bu sezon Göztepe, Sivasspor, Malatyaspor Süper Lig'e çıkar, beğene tıkla, retweet yap sezon sonu dön bak!” paylaşımını yapan aynı zamanda Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Ankara Şubesi Başkanlığını da yapan Ümit Coşkun, önceki gün yaptığı paylaşımda ise, “Vay be 3 takımı da bildim” mesajını paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı`ndan Ziraat Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig finalleri hakkında soruşturma Ziraat Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig finallerinde çıkan olaylar nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. İlgili Haberi Oku

3 tahmini de doğru çıkan Ümit Coşkun bir anda sosyal medyada popüler olurken, birçok kişi genç futbolseveri yaptığı yüzde 100'lük doğru tahmin nedeniyle tebrik etti.