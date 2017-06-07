İzmir Marşı Rıdvan Dilmen’i rahatsız etti

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye saldırması ile ilgili yorum yaparken bir anda İzmir Marşı'nın artık tribünlerde söylenmemesi gerektiğini savundu.

Türkiye, Arda Turan’ın Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırması Türkiye’nin gündemine otururken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen oldukça farklı bir çıkış yaptı. TRT Spor’da Levent Özçelik’le yaptığı programda konuşan Rıdvan Dilmen, son dönemde tribünlerde söylenen İzmir Marşı tezahüratlarını değerlendirdi. ‘Taraftarlar stadyumlarda siyaset yapmayı bırakmalı’ diyen Rıdvan Dilmen, ‘Rize’de ben bir şeye şahit oldum. Tribünler ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye bağırıyordu. Hemen susmaları istendi’ diyerek yaşadığı bir olayı anlattı.

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Siyasetin spora karışmaması gerektiğini söyleyen, İzmir Marşı’nın artık tribünlerde söylenmemesi gerektiğini belirten Rıdvan Dilmen, 16 Nisan referandumunda, spor camiasında organize ettiği “Evet” kampanyasıyla gündeme gelmişti.