Kız çocuğunu “erkeğe benziyor” diye diskalifiye ettiler

ABD’nin Nebraska eyaletindeki Omaha kentinde inanılmaz bir skandal yaşandı. Milagros “Mili” Hernandez isimli 8 yaşındaki kız çocuğu, kısa saçları nedeniyle erkek sanıldığı için, takımıyla beraber çocuklar arası Springfield Soccer Club turnuvasından ihraç edildi.

Washington Post’un ortaya çıkardığı habere göre, turnuvaya kayıt sırasında yapılan bir hata bu skandala sebep oldu. Görevli Mili’yi formda “erkek” olarak işaretlemesi final maçı öncesinde bu olayı doğurdu. Takımının en yetenekli oyuncusu olan Mili, 11 yaşındaki takım arkadaşları ve rakipleri arasında öne çıkarak takımını finale taşıdı.

Ancak final maçından saatler önce baba Gerardo Hernandez’i arayan turnuva yetkilileri diskalifiye haberini iletti. Kararı duyar duymaz turnuva organizatörlerine itiraza giden Hernandez, Mili’nin bir kız çocuğu olduğunu ispatlayan belgeleri yanında götürmesine rağmen yetkililerin kararı değişmedi.

Yerel haber kanalı WOWT, Mili’yle konuşurken, Mili şu ifadeleri kullandı: “Erkek gibi gözüktüğüm erkek olduğum anlamına gelmez. Bütün kulübü turnuvadan atmak için bir sebep yok.” Hayalkırıklığına rağmen umudunu kaybetmeyen Mili, “Oynayacak daha bir sürü turnuva var” ifadelerini kullandı.

Skandalın sosyal medyaya düşmesiyle birlikte tüm ABD’den ve dünyadan karara tepkiler yağdı. Tepkiler üzerine eyaletin futbol organizasyonun merkezi Nebraska State Soccer, Mili ve ailesinden özür diledi.

Sosyal medyaya düşen tepkiler arasında en dikkat çekeni ise ABD’li futbol efsanesi Abby Wambach’tan geldi. ABD Kadın Milli Takımı formasını 256 kez giyen ve 185 golle milli takım tarihinin en golcü ismi olan dünya ve olimpiyat şampiyonu Wambach Instagram’da yayınladığı videoyla Mili’ye destek verdi.

Mili, don’t EVER let anyone tell you that you aren’t perfect just as you are.i won championships with short hair https://t.co/WlfL3EIPic

— Abby Wambach (@AbbyWambach) 5 Haziran 2017