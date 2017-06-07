Medipol Başakşehir’de Yalçın Ayhan’ın sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir'de forma giyen tecrübeli oyuncu Yalçın Ayhan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ile yollarını ayırdığını açıkladı. Turuncu-lacivertlilerle 31 Mayıs 2018’e kadar kontratı bulunan oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

Başakşehir`e Şampiyonlar Ligi`nde zorlu rakipler Süper Lig'i 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılmaya hak kazanan Başakşehir'in muhtemel rakipleri epey güçlü takımlar. İlgili Haberi Oku

Medipol Başakşehir resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz ile 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncumuz Yalçın Ayhan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmet ve emeklerden dolayı teşekkür ederiz.”