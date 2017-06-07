Medipol Başakşehir’de Yalçın Ayhan’ın sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ile yollarını ayırdığını açıkladı. Turuncu-lacivertlilerle 31 Mayıs 2018’e kadar kontratı bulunan oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.
Medipol Başakşehir resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şirketimiz ile 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncumuz Yalçın Ayhan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmet ve emeklerden dolayı teşekkür ederiz.”