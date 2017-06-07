Nefes kesecek İtalya Rallisi yarın başlıyor

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan, İtalya’daki yarışla devam edecek.

Yarın başlayacak ve pazar gününe kadar sürecek zorlu maratonda pilotlar, toplamda 1495 km yol kat edecek. İtalya'da genel klasman lideri Red Bull sporcusu Sebastian Ogier ile birlikte Neuville ve Latvala da birincilik kovalayacak.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Sebastian Ogier'in kazandığı Portekiz Rallisi'nin ardından pilotlar bu kez de 8-12 Haziran tarihleri arasında İtalya'da kozlarını paylaşacak. Uzunluğu ile dikkat çeken parkurda pilotlar, 19 etap geçip toplam 1495 kilometre sürüş yapacak.Büyük heyecan yaşanan sezonda en kritik yarışlardan biri olarak gösterilen İtalya Rallisi'nde yine üç isim öne çıkıyor. Sebastian Ogier, Jari-Matti Latvala ve Thierry Neuville, rakiplerine üstünlük kurarak zafer elde etmeye çalışacak.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın bu yılki yarışlarında Ogier'in yüksek formu dikkat çekiyor. İlk mücadelelerde rakiplerine geçilmesine karşın formunu sonradan bulan başarılı pilot, genel klasmanda 128 puanla lider. Ogier'in hemen ardından 106 puanlı Thierry Neuville geliyor. Jari Matti-Latvala ise 88 puanla üçüncülükte bulunuyor.