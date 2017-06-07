‘Potanın Perileri’nde hedef Dünya Şampiyonası

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, "Basit hata yapmadan, rakibimizi hataya zorlayarak maçları kazanmak istiyoruz. Hedefimiz Dünya Şampiyonası'na katılmak" dedi.

Türkiye A Milli Kadın Takımı, 16-25 Haziran 2017 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası öncesi milliler, basın mensupları ile buluştu. Başantrenör Ekrem Memnun ilk olarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Slovenya kampının beklediklerinin altında geçtiğini belirten Memnun, “Çünkü Kadınlar Basketbol Ligi’nde play-off maçları uzun sürdü. Milli takımın iskeletini oluşturan önemli oyuncular hazırlıklara çok geç katıldı ve çok yorgundular. Yapabildiğimiz ilerlemeyi sağlamaya çalıştık. Programın biraz gerisinde kaldık orada. Üç tane hazırlık maçı oynadık. Son oynadığımız Slovenya maçı bizi umutlandırdı. Eksiklerimizin olduğunu ancak bir çok şeyin de yerine oturmaya başladığını gördük. Daha sonra İstanbul’a geldik. Bir kaç gün burada daha çok ilerlemeye çalıştık. Moskova’da Rusya’yla iki tane hazırlık maçı yaptık. Bence bir tanesinde çok iyi oynadık ancak ikinci maçta o kadar iyi değildik. Herkese şans vermek istedik, herkesi görmek istedik. Eleme yapacağız. Bir hata yapmamak için herkesin neler yapabileceğine, kimden ne alabiliriz, kim kimle beraber ne yapabilir diye baktık.Küçük detaylarda sıkıntı yaşadık. Ama ben bunların hepsinin konsantrasyonla düzelebileceğine inanıyorum. Tamamen konsantrasyonla düzeltebileceğimiz küçük detaylarda eksik kaldık. Avrupa Şampiyonası yaklaştıkça, bu konsantrasyonun da artacağını düşünüyorum. Burada iki tane Letonya maçımız var. Bu maçlara çok önem veriyorum. Takımın durumunu görmek için önemli. Bugüne kadar rakiplerimizle ilgili hiç taktik hazırlığında bulunmadık. Sadece kendi oyun ve prensiplerimizi oturtmak için çalıştık. Ama bu maçlarda rakiple ilgili analiz de yapacağız” diye konuştu.

“Daha önce hepsi yendiğimiz takımlar”

Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecekleri gruplarının zorlu olduğuna değinen Memnun, “Ben umutluyum. Kağıt üzerinde bakarak konuşmak her zaman kolay. Ama maçların hiçbirini çıkıp mücadele etmeden kazanılmaz. Slovakya, İtalya, bunlar sert takımlar. Daha önce hepsi yendiğimiz takımlar ama sporda geçmiş diye bir şey yok. Basit hata yapmadan, rakibimizi hataya zorlayarak maçları kazanmak istiyoruz. Hedefimiz Dünya Şampiyonası’na katılmak” açıklamalarında bulundu.

“Takımı gerçekten iyi görüyorum”

Tam kadro ilk defa bugün çalışabildiklerine vurgu yapan başarılı çalıştırıcı, “Bahar Çağlar ligde yaşadığı bir sakatlıktan dolayı katılamadı. Çeşitli oyuncuların daha küçük sakatlıkları vardı. Onların tedavisiyle uğraştık. Ama Bahar’ın ciddi bir sorundu ilk defa bugün takımla çalışabildi. Bunların dışında fizik ve kondisyon olarak takımı gerçekten iyi görüyorum. Enerjimiz de çok iyi. Kısa hazırlık süreci kısa olmasından dolayı sancılı oldu” dedi.

“Kötü bir turnuva, kötü bir sonuç…”

“Kısa vadeli olarak şu anda tek yoğunlaştığımız şey Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı” diyen Ekrem Memnun, “Kötü bir turnuva kötü bir sonuç her şeyi başa döndürür. Buralara gelmek için çok emek verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak dünyanın en iyi 10 takımı arasında olmak istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.