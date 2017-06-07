Şaziye İvegin: İlk 5’e girdiğimiz anda…

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı kaptanı Şaziye İvegin, "İlk 5'e girdiğimiz anda seneye dünya şampiyonluğu platformuna çıkacağız. İlk hedefimiz bu. İnşallah orada ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil etme fırsatı elde edeceğiz" dedi.

A Milli Kadın Takımı, 16-25 Haziran 2017 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası öncesi milliler basın mensupları ile buluştu.Takım kaptanı Şaziye İvegin, bazı takım arkadaşlarının kampa geç katıldığını hatırlatarak, “Sonrasında hazırlanma konusunda hızlı bir sürecimiz oldu. Aynı zamanda bildiğiniz gibi ve diğer bütün ülkelerde de olduğu gibi bir nesil değişiyor yavaş yavaş. Gençlerde hem basketbol olarak hem de onların büyükleri olarak bir kaynaşma içerisinde. Bizde çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bizim için çok önemli hem kendi adıma hem de takımım adına. Ülkemiz adına da çok önemli bir şampiyonaya gideceğiz. Çünkü burada ilk 5’e girdiğimiz anda seneye Dünya Şampiyonluğu platformuna çıkacağız. İlk hedefimiz bu. İnşallah orada ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda temsil etme fırsatı elde edeceğiz. Sonrasında da ülkemize bir madalya kazandırmak istiyoruz. Bunun içinde grubumuzda önemli maçlar oynayacağız” diye konuştu.

“Yolumuza devam etmek istiyoruz”

Bütün takımların madalya hedefiyle turnuvaya geldiklerini ifade eden İvegin, “Bu anlamda da zor mücadeleler vereceğimizi düşünüyorum. İyi maçlar oynayacağız ve inşallah grubu 1’nci bitirip, iki gün dinlenip, tekrardan çaprazları oynayıp, yolumuza devam etmek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.