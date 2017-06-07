Sosyal medyada Rıdvan Dilmen tepkisi

İzmir Marşı'nın artık tribünlerde söylenmemesi gerektiğini savunan Rıdvan Dilmen'e sosyal medyadan tepki yağdı.

16 Nisan referandumunda, spor camiasında organize ettiği “Evet” kampanyasıyla gündeme gelen Rıdvan Dilmen’den İzmir Marşı ile ilgili şok sözler. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan’ın Bilal Meşe’ye saldırması ile ilgili yorum yaparken bir anda İzmir Marşı’nın artık tribünlerde söylenmemesi gerektiğini savundu. Dilmen’in bu sözlerine tepki yağdı.

İşte Rıdvan Dilmen’in sözlerine gelen o tepkiler:

İzmir Marşı Türkiye’nin marşıdır.Kurucu değerlerinin,Kuvay-ı Milliyenin marşıdır.Hiç bir partinin değildir!Şehitlerimizindir marşıdır! — Haluk Levent (@haluk_levent) 6 Haziran 2017

Bana gerek yok, bence Rıdvan’a Atatürk’ün kim olduğunu,İzmir Marşı’nın ne anlama geldiğini @EkpeUdoh çok iyi anlatabilir. https://t.co/9FFTiELtmD — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 7 Haziran 2017

Futbol dünyasını referandumda tercih (evet) açıklamaya davet eden Rıdvan Dilmen, tribünlerin İzmir Marşı okuyarak siyaset yaptığını söylüyor — Kenan Başaran (@qbasaran) 7 Haziran 2017

izmir marşı ulusal marştır,millidir,en milli olmamız gereken yas tuttuğumuz günlerde bile turkuaz giyen milli’lerden bile daha millidir — Bilgin Gökberk (@bilgingokberk) 6 Haziran 2017

Siyasette tribün yapıp tribünde siyaset yapma demesi bir yana; izmir marşı siyaset değil hafızadır. Karışmasın… — alpaslan akkuş (@geronimoapo) 6 Haziran 2017

Sen Evet videosu çekip internete koyunca tarafsız oluyorsun, ülkenin kurucusun adı geçen İzmir Marşı neden siyasi oluyor? #RıdvanDilmen — nesli (@NesibeTeker) 7 Haziran 2017

Bir insan kendi ülkesinin kurucusundan neden bu kadar nefret eder. Anlamak zor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa !#RıdvanDilmen pic.twitter.com/EWLplxC3ir — PoLiTiKaLoJi® (@politikaloji) 7 Haziran 2017

#RıdvanDilmen zekiydin ceviktin ama ahlaksız çıktın. ..İzmir marşı siyasi marş değildir..haddini bil — Ertürkgörman (@Ertrkgrman) 7 Haziran 2017

#RıdvanDilmen Türk sporunda siyaset var dedi.Meşhur evet kampanyasını başlatan şeytan Rıdvan Dilmen söyledi bunu..Türkiyenin özeti bu işte. — Eski AçıkSarı Desene (@LionKing1905_) 7 Haziran 2017