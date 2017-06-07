Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden Arda Turan’a kınama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Milli Takım Kaptanı Arda Turan’ın TGC üyesi Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Bilal Meşe’ye yönelik sözlü ve fiziksel saldırısını kınadı.

TGC Yönetim Kurulu, Futbol Federasyonu'nu gazetecilere yönelik şiddetin önlenmesi için göreve çağırdı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Gazetecileri hedef alan davranış bozukluğunun bir örneğini de son olarak Milli Takım Kaptanı Arda Turan sergiledi. Arda Turan bu davranışıyla Milli Takım Kaptanı olmanın sorumluluğunu taşıyamadığını gösterdi. Barış ve kardeşliğin simgesi olan Milli Takım Ruhu'nu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Milliyet Gazetesi spor yazarı Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziksel şiddet uygulayarak kirletti. Hele gazetecileri uçağa davet eden Milli Takım yöneticilerinin bu şiddeti seyretmesi ve müdahale etmemesi olayın vahametini arttırdı.

Arda Turan'ın özür dilemesi gerekirken sosyal medya paylaşımlarında yaptığıyla övünmesi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dikkatle incelenmelidir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak futbolcuların gazetecilere saldırdığı diğer olaylardaki gibi bu olayın kahramanı Arda Turan'ı da kınıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Milli Takım Yöneticilerinin bu tip olayları sonlandıracak önlemleri almasını bekliyoruz. Arda Turan'ı da meslektaşımızdan ve tüm gazetecilerden özür dilemeye davet ediyoruz. Bu vesileyle yaşadıkları her başarısızlıkta gazetecileri hedef tahtasına oturtan tüm kesimleri sorumlu davranmaya çağırıyoruz. Başarısızlığın faturasının artık gazetecilere kesilmesinden vazgeçilmesini istiyoruz.”